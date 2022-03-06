"Русская гуманитарка, пошла нах*й": фоторепортаж из Бердянска

После полного провала блицкрига рашистов московиты прибегли к запасным планам покорения Украины. Столкнувшись с сопротивлением гражданского населения на оккупированных территориях, орки сразу запустили в контролируемое ими пространство гнойные щупальца своих пропагандонов. Речь идет о южных регионах – Херсонской и Запорожской областях.

Этот шаг оккупантов был достаточно прогнозируемым. Фейковая страна больше ни на что не способна, кроме как разрушать города и создавать фейковые новости. Они практически берут города в блокаду, никого не выпускают и не впускают.

Кстати Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против России

Я могу судить об этом по Бердянску, в котором сейчас нахожусь. Орки закрыли все выезды и въезды в город блок-постами и не пускают машины с продуктами, лекарствами, хозяйственными товарами вообще ни с чем.



Оккупанты заходят в Бердянск с двумя ЗРК "Бук"

Они заходили в город с выстрелами, однако быстро поняли, что метод устрашения здесь не работает. Народ организует митинги и сразу дал оккупантам понять, что Бердянск – это Украина и им, мягко говоря, здесь никто не рад. Рашисты сменили тактику и ищут попытки получить лояльность местного населения. Делают они это неловко и бездарно. Потому что по-другому не умеют. Некоторое время я был вынужден жить на территории так называемой "лндр" и лично для меня это не новость.

Сразу было ясно, что блокадой они готовят условия как минимум для создания картинки на своем ТВ. Допускаю, что они даже рассчитывают на то, чтобы приручить жителей временно подконтрольных им территорий. Они выросли и сформировались в сообществе, которое руководствуется стадными рефлексами и сложно понять психологию свободных людей. Оккупанты реально думают, что, перекрыв доступ продуктов питания в населенные пункты, они привезут свою зловонную гуманитарку и украинцы будут им за это благодарны. Для подстраховки они даже "благонадежных" крымчан увезли. Похоже, что в Геническе эта гастролерическая труппа отработала.



Очередь за фейковой помощью орков

Не знаю, кто стоял в очереди за подачками в Бердянске, но относительно небольшая шеренга зафуканных и заплеванных беспринципных людей тоже была. В каждом сообществе найдется маленький процент моральных чудовищ, в этом нет ничего удивительного, но, по большому счету, и этот план кремля проваливается. Ну, выполняется только задача минимум – снять кадры для пропаганды на россии. Даже те бессовестные люди, которые брали продовольствие из кровавых рук, делали это на фоне проукраинских митингов. Жители Херсона еще более ясно дали понять оккупантам, что они могут засунуть свою "гуманитарную помощь" в одно место.

Народ с временно оккупированных территорий самоорганизуется и может справиться. Ему не нужны подачки врага, которого ненавидят уже даже те, кто к 24 февраля относительно сдержанно относился к России и считал наши народы "братскими".

5 марта в Бердянске открыто десять пунктов выдачи горячей пищи. Каждый, кто нуждается в помощи или не имеет продовольственного запаса, ежедневно с 12:00 до 14:00 может получать бесплатные горячие обеды. Кухни расположены во всех микрорайонах города возле детских садов.

И это притом что магазины и центральный рынок работают. Пусть и продуктов там осталось очень мало, пока никакого голода в городе нет, к тому же даже тем, кто не может самостоятельно добраться до пунктов выдачи пищи, при необходимости горячее питание доставят домой волонтеры.

АТБ в Бердянске:

Бердянцы снимали на камеры этих "голодающих поволжья" и, надеюсь, многие из них будут идентифицированы соседями и знакомыми. Весь этот позорный процесс охранялся рашистскими солдатами. Запомнить нужно и торгашей, которые в несколько раз повышают цены на продукты, которые еще в городе остались. И это перед вероятным гуманитарным кризисом!



АТБ в Бердянске

Что касается орков, то они и до прихода так называемого гумконвоя не голодали. В сети уже достаточно доказательств мародерства в их исполнении.



Мародер в городе

Если местных мародеров народ отлавливает и публично наказывает, привязывая в городе столбы, то оккупантов понесут ответственность перед бойцами ВСУ.



Орки грабят магазины



Еще один "освободитель" пытается вызволить бытовую технику в Херсоне

Слышал, что в городе были замечены листовки, предлагающие оркам сдаваться в плен, потому что скоро авторы объявлений придут по их души. Весь город (возможно, за исключением горстки жалких властителей вражеской гуманитарки) с нетерпением ждет этого. В Бердянске немало желающих пополнить ряды терробороны, группировка которой в первые дни войны передислоцировалась в другой город. Поэтому в случае увольнения Бердянска ряды защитников могут значительно расшириться.

Напомним, что 27 февраля российские войска без сопротивления вошли в Бердянск, в котором не было наших военных. Перед этим оккупанты дислоцировались в соседних селениях и на территории бывшего аэродрома. В Бердянске рашисты первым делом заняли админздания, установили в городе и за его пределами блокпосты и по сути заблокировали город на въезд и выезд. По крайней мере, люди боятся выезжать из города, говорят о возможных обстрелах машин со стороны оккупантов. Поставщики продовольствия, медикаментов и хозтоваров также не могут завезти в Бердянск новую продукцию. В местных аптеках нет даже йода.

С появлением оккупантов исчезли ТВ и интернет. Безлимитный, хоть и с перебоями, доступ во всемирную сеть есть только у абонентов Укртелекома. Все остальные операторы (основные), судя по всему, заработают только после освобождения города. Пока практически единственным источником информации является мобильный интернет.