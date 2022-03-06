Текст та фото надав місцевий житель Бердянська Сергій Лютий. Ім'я змінено з міркувань безпеки.

Цей крок окупантів був досить прогнозованим. Фейкова країна більше ні на що не здатна, крім як руйнувати міста та створювати фейкові новини. Вони практично беруть міста у блокаду, нікого не випускають та не впускають.

До речі Українці в окупованому Бердянську вийшли на мітинг проти Росії

Я можу судити про це по Бердянську, у якому зараз перебуваю. Орки закрили усі виїзди та в`їзди у місто блок-постами і не пускають машини з продуктами, ліками, господарськими товарами, взагалі ні з чим.



Окупанти заходять у Бердянськ з двома ЗРК "Бук"

Вони заходили у місто з пострілами, проте швидко зрозуміли, що метод залякування тут не працює. Народ організовує мітинги і відразу дав окупантам зрозуміти, що Бердянськ – це Україна і їм, м'яко кажучи, тут ніхто не радий. Рашисти змінили тактику і шукають спроби отримати лояльність місцевого населення. Роблять вони це незграбно і бездарно. Бо по-іншому не вміють. Деякий час я був вимушений жити на території так званої "лндр" і особисто для мене це не новина.

Відразу було зрозуміло, що блокадою вони готують умови, як мінімум, для створення картинки на своєму ТБ. Припускаю, що вони навіть розраховують на те, щоб приручити мешканців тимчасово підконтрольних їм територій. Вони виросли та сформувалися у спільноті, яка керується стадними рефлексами і їм складно зрозуміти психологію вільних людей. Окупанти реально думають, що, перекривши доступ продуктів харчування у населенні пункти, вони привезуть свою смердючу гуманітарку і українці будуть їм за це вдячні. Для підстрахування вони навіть "благонадійних" кримчан завезли. Схоже, що у Генічеську ця трупа гастролерів відпрацювала.



Черга за фейковою допомогою орків

Не знаю хто стояв у черзі за подачками у Бердянську, але відносно невелика шеренга зафуканих і запльованих безпринципних людей також була. У кожній спільноті знайдеться маленький відсоток моральних потвор, у цьому немає нічого дивного, але, за великим рахунком, наразі і цей план кремля провалюється. Ну, виконується лише завдання мінімум – відзняти кадри для пропаганди на росії. Навіть ті безсовісні люди, які брали харчі з кривавих рук, робили це на фоні проукраїнських мітингів. Жителі Херсона ще більш чітко дали зрозуміти окупантам, що вони можуть засунути свою "гуманітарну допомогу" до одного місця.

Народ з тимчасово окупованих територій самоорганізується і може дати собі раду. Йому не потрібні подачки ворога, якого ненавидять вже навіть ті, хто до 24 лютого відносно стримано ставився до росії та вважав наші народи "братніми".

П'ятого березня у Бердянську відкрито десять пунктів видачі гарячої їжі. Кожен, хто потребує допомоги або не має харчового запасу, щодня з 12:00 до 14:00 має змогу отримувати безкоштовні гарячі обіди. Кухні розташовані у всіх мікрорайонах міста біля дитячих садків.

І це при тому, що магазини і центральний ринок працюють. Нехай і продуктів там залишилося дуже мало, наразі ніякого голоду у місті немає, до того ж, навіть тим, хто не може самотужки дістатися до пунктів видачі їжі, при потребі гаряче харчування доставлять додому волонтери.

АТБ у Бердянську:

Бердянці знімали на камери цих "голодающих поволжья" і, сподіваюся, багато хто з них буде ідентифікований сусідами та знайомими. Увесь цей ганебний процес охоронявся рашистськими солдатами. Запам'ятати потрібно і торгашів, які у кілька разів підвищують ціни на ті продукти, які ще у місті залишилися. І це перед ймовірною гуманітарною кризою!



АТБ у Бердянську

Щодо орків, то вони і до приходу так званого гумконвою не голодували. У мережі вже вдосталь доказів мародерства у їхньому виконанні.



Мародер у місті

Якщо місцевих мародерів народ відловлює та публічно карає, прив'язуючи у місті до стовпів, то окупанти понесуть відповідальність перед бійцями ЗСУ.



Орки грабують магазини



Ще один "визволитель" намагається визволити побутову техніку у Херсоні

Чув, що у місті були помічені листівки, які пропонують оркам здаватися у полон, бо скоро автори оголошень прийдуть по їхні душі. Все місто (можливо, за винятком жменьки жалюгідних володарів ворожої гуманітарки) з нетерпінням цього чекає. У Бердянську немало охочих поповнити ряди тероборони, угрупування якої у перші дні війни передислокувалося в інше місто. Тож у випадку звільнення Бердянська, ряди захисників можуть значно розширитися.

Нагадаємо, що 27 лютого російські війська без супротиву увійшли до Бердянська, у якому не було наших військових. Перед цим окупанти дислокувалися у сусідніх селищах та на території колишнього аеродрому. У Бердянську рашисти насамперед зайняли адмінбудівлі, встановили у місті та за його межами блокпости і по суті заблокували місто на в`їзд і виїзд. Принаймні люди бояться виїжджати з міста, кажуть про можливі обстріли машин з боку окупантів. Постачальники харчів, медикаментів та госптоварів також не мають змоги завезти у Бердянськ нову продукцію. У місцевих аптеках немає навіть йоду.

З появою окупантів зникли ТБ та інтернет. Безлімітний, хоч і з перебоями, доступ у всесвітню мережу є тільки в абонентів Укртелекому. Всі інші оператори (основні), судячи з усього, запрацюють тільки після звільнення міста. Наразі практично єдиним джерелом інформації є мобільний інтернет.