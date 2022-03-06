"Русская весна" не удалась, нас 8 лет очень изменили, – Сенцов

Русские годами строили мир, которого не существует. Ужасная ситуация внутри путинской армии и собственно в России – обратная сторона их пропаганды.

Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, который присоединился к территориальной обороне. Он отметил, что россияне наивно поверили, что у них большая армия, а в Украине "нет Вооруженных сил, а лишь несколько националистов".

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У россиян был шок, – Сенцов

"Они верили в это искренне, так пропаганда их учила. Когда зашли сюда – у них был очень сильный шок", – отметил Олег Сенцов.

По словам украинского режиссера, переход россиян к тактике истребления – это стандартная ситуация. Сначала они думали, что будет еще одна "русская весна", как в Крыму (когда они просто пришли, а Украина почти не сопротивлялась).

"Русская весна-2" у них не удалась, поэтому они перешли к стандартной тактике – просто бомбить и уничтожать города, делать гуманитарные катастрофы, никого не жалея,

– заявил Олег Сенцов.

"Они думали, что это так же повторится здесь, но эти 8 лет нас очень сильно изменили. Уже даже в северных городах, где люди были настроены больше на пророссийское – люди выходят на митинги, просто с флагами на оружии", – сказал Сенцов.

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