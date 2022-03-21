Людоедское меню войны: у россиян есть один способ остановить Путина

К спекулятивному тезису, что "в России много нормальных людей, которые против войны, нельзя всех под одну гребенку"...

Осиновый кол для режима Путина

Оставаясь в России, можно только единственным способом выразить свой протест против войны. И это не митинги и пикеты, которые не наносят никакого вреда системе. Более того – они наносят ущерб митингующим. Их калечит откормленная фашня – ну и кому от этого хуже?

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Единственная действенная мирная форма сопротивления – прекратить работу на фашистскую экономику. Огласить бессрочную забастовку. Массово. Не ходить на работу и не платить ни за что. Отрезайте себя от фашистского государства полностью.

Вопрос "как такое возможно?" не принимаются. Население само поставило себя и украинцев в положение "невозможности". Аргументы "надо же содержать семью, кормить детей, платить за квартиру и как-то снабжать..." – это все в топку. В 2018 году я говорил о бессрочной мирной забастовке – куда меня послали всем сплоченным коллективом?

Выбор между жизнями и серебренниками

Российские бомбы хр*начат всех подряд. Они не разбирают женщин, детей, стариков – мочат всех. Ваши бомбы разрушают дома и квартиры. Вы лишили украинцев жилья вообще. Вас же "не колышет", что чувствуют матери, потерявшие своих младенцев под бомбежками? Это входит в людоедское меню войны. Вот и по поводу вас – никого не трясет, как вы будете выкручиваться в сложившейся ситуации.

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Продолжаете ходить на работу и подкармливать фашистскую экономику? Значит, вы – фашисты, поддерживающие тесные отношения с государством, развязавшим эту войну. И когда бомбы вернутся бумерангом на ваши головы, никто не будет думать о вас и ваших детях. Ваши горе и страдания будут восприниматься во всем мире как акт справедливого возмездия.

На войне как на войне. Тем более что эту войну начали именно ваши правители, которых вы засс*ли свергнуть.

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