Россияне разогнали гражданских и открыли огонь: детали срыва эвакуации из Херсона

Российские оккупанты не выпустили 10 автобусов с украинцами, которые эвакуировались из поселка городского типа Высокополье, сел Нововознесенское и Миролюбовка, что в Херсонской области.

Детали сорванной эвакуации в Херсонской области

В ВСУ отметили, что украинские военные выполнили все предварительно согласованные требования, призывающие к прекращению ведения огня с 9 часов утра и на весь период эвакуации.

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Но российские оккупанты не смогли обеспечить режим прекращения огня, поскольку они не в состоянии контролировать своих военных. Прибывшую для эвакуации мирных жителей колонну автобусов остановили и через некоторое время развернули и начали ее обстреливать.

Любые попытки договориться с российскими оккупантами оказались тщетными, орки продолжали вести обстрелы по подконтрольной украинским войскам территории, чем в очередной раз показали не подлинность и тщеславие своей власти,

– отметили украинские воины.

Людей, собравшихся для эвакуации, российские убийцы разогнали, и открыли огонь по ним, по предварительным данным пострадавших нет.

В Херсонской ОВА также сообщали, что оккупанты похитили главу Нововоронцовской территориальной общины Владимира Марчука, который договорился об эвакуации, пока неизвестно его местонахождение.

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