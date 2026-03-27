В Праге неизвестный бросил коктейли Молотова в здание так называемого "русского дома", –СМИ

В ночь на 27 марта в районе Прага-6 неизвестный злоумышленник атаковал здание Российский центр науки и культуры. По "русскому дому" прилетели бутылки с зажигательной смесью.

Неизвестный скрылся с места происшествия, оставив после себя поврежденное здание. Об этом информирует ряд медиа, в частности Actu.News.

Что известно об атаке на "русский дом" в Праге?

Инцидент произошел ночью в спокойном жилом районе Праги. Сообщается, что коктейли Молотова попали по окнам библиотеки в здании.

По словам руководителя "русского дома" Игоря Гиренко, дата нападения выбрана не случайно, ведь именно 27 марта в здании должно было состояться заключительное мероприятие к так называемым "Дням русской культуры в Чехии".

По счастливому стечению обстоятельств, три из шести коктейлей Молотова не взорвались,

– прокомментировал он инцидент.

Центр, расположен на улице На Заторце, работает с 1971 года как представительство российского агентства Россотрудничество и занимается культурными и образовательными мероприятиями.

Последствия нападения на "русский дом" в Чехии: смотрите фото

На место прибыли пожарные и полиция, которая расследует возможный поджог и изымает доказательства, в частности записи с камер наблюдения.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения имущества и разыскивает причастных.

Важно! В последние годы деятельность пражского центра, формально связана с культурой, фактически расширилась до системного продвижения прокремлевских нарративов и политических месседжей.



По данным investigatecace.cz, в центре также переводили и распространяли материалы с недостоверной информацией о войне в Украине.

