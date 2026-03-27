В Праге неизвестный бросил коктейли Молотова в здание так называемого "русского дома", –СМИ
- В столице Чехии злоумышленник бросил коктейли Молотова в здание Российского центра науки и культуры, повредив его.
- Полиция расследует инцидент как поджог, изымает улики и разыскивает виновников.
В ночь на 27 марта в районе Прага-6 неизвестный злоумышленник атаковал здание Российский центр науки и культуры. По "русскому дому" прилетели бутылки с зажигательной смесью.
Неизвестный скрылся с места происшествия, оставив после себя поврежденное здание. Об этом информирует ряд медиа, в частности Actu.News.
Что известно об атаке на "русский дом" в Праге?
Инцидент произошел ночью в спокойном жилом районе Праги. Сообщается, что коктейли Молотова попали по окнам библиотеки в здании.
По словам руководителя "русского дома" Игоря Гиренко, дата нападения выбрана не случайно, ведь именно 27 марта в здании должно было состояться заключительное мероприятие к так называемым "Дням русской культуры в Чехии".
По счастливому стечению обстоятельств, три из шести коктейлей Молотова не взорвались,
– прокомментировал он инцидент.
Центр, расположен на улице На Заторце, работает с 1971 года как представительство российского агентства Россотрудничество и занимается культурными и образовательными мероприятиями.
На место прибыли пожарные и полиция, которая расследует возможный поджог и изымает доказательства, в частности записи с камер наблюдения.
Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения имущества и разыскивает причастных.
Важно! В последние годы деятельность пражского центра, формально связана с культурой, фактически расширилась до системного продвижения прокремлевских нарративов и политических месседжей.
По данным investigatecace.cz, в центре также переводили и распространяли материалы с недостоверной информацией о войне в Украине.
Как Россия расширяет шпионскую сеть в мире?
В течение последних десятилетий Кремль формирует глобальную сеть влияния через политические, культурные, образовательные и гуманитарные платформы, которые формально декларируют поддержку культуры и сотрудничества, но на самом деле распространяют кремлевские нарративы, создают лояльные среды и влияют на внутренние процессы других государств.
Для этого используются государственные и частные структуры, в частности Россотрудничество и "Центр народной дипломатии" с его представительствами – "Русские дома", которые маскируются под культурные центры, но выполняют функции разведки, дезинформации и подрыва суверенитета.
Подобные центры открыты во многих африканских странах, включая Намибию, Гану, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Мозамбик, Гвинею, Чад.
Интересно, что "Русский дом" в Банги (ЦАР) формально частный, однако его директор Дмитрий Сытый ранее имел ключевую роль в деятельности ЧВК "Вагнер".