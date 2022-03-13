Русский, иди на*уй бл*ть, – французский доброволец сказал все, что думает о России
13 марта 2022 , 15:59Читати новину українською
Источник:Украина 24/7 Новости Война Україна
К защите обороны Украины присоединились добровольцы из разных стран. Свое мнение по поводу России выразил французский доброволец Иностранного легиона.
Иностранцы уже используют галицкий диалект
Военный ночью оказался у подбитого русского БТР. Как и на другой российской технике, на нем был известен нацистский символ Z.
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Бойцы Иностранного легиона быстро интегрируются в события на территории Украины. Они знают, в каком направлении отправлять все русское.
Более того, пока оккупанты не могут произнести слово "паляниця", иностранцы используют галицкий диалект.
Ку*ва еб*на… Русский, иди на*уй бл*ть! С*ка,
– сказал французский боец и ударил по БТР.
Смотрите видео с французским бойцом (Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика)
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