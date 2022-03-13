Русский, иди на*уй бл*ть, – французский доброволец сказал все, что думает о России

13 марта 2022 , 15:59
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Источник:

Украина 24/7 Новости Война Україна

К защите обороны Украины присоединились добровольцы из разных стран. Свое мнение по поводу России выразил французский доброволец Иностранного легиона.

Иностранцы уже используют галицкий диалект

Военный ночью оказался у подбитого русского БТР. Как и на другой российской технике, на нем был известен нацистский символ Z.

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Бойцы Иностранного легиона быстро интегрируются в события на территории Украины. Они знают, в каком направлении отправлять все русское. 

Более того, пока оккупанты не могут произнести слово "паляниця", иностранцы используют галицкий диалект.

Ку*ва еб*на… Русский, иди на*уй бл*ть! С*ка,
– сказал французский боец ​​и ударил по БТР.

Смотрите видео с французским бойцом (Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика)

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Автор: Михайло Гема