Іноземці вже використовують галицький діалект

Військовий вночі опинився біля підбитого російського БТР. Як і на інший російській техніці, на ньому був відомий нацистський символ Z.

Варте уваги Латвійський депутат вирушив добровольцем воювати за Україну

Бійці Іноземного легіону швидко інтегруються до подій на території України. Вони вже знають, у якому напрямку відправляти все російське.

Більше того, поки окупанти не можуть вимовити слово "паляниця", іноземці використовують галицький діалект.

Ку*ва єб*на… Рускій, іди на*уй бл*ть! С*ка,

– сказав французький боєць і вдарив по БТР.

Дивіться відео з французьким бійцем (Увага, на відео присутня ненормативна лексика)

Зауважимо, що до України зупиняти орду Путіна прибули добровольці із понад 50 країн світу. "Інтернаціональний легіон" вже навіть виконує бойові завдання.

Коли є трішки вільного часу, то наші військові вчать іноземців українських гасел. Український боєць зняв відео, як навчає американського добровольця.

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