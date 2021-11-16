Это какой-то позор: русский истребитель Checkmate – сплошная ложь

Российские СМИ разнесли по интернету радость от презентации своего истребителя Checkmate на Dubai Airshow 2021, но забыли добавить, что его не существует.

Посмотрел рекламный ролик истребителя Checkmate, который был показан на DubaiAirshow2021… Я даже не знаю как это комментировать.

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Российский истребитель "охотится" на турецкий ударный БПЛА Bayraktar Akıncı (с украинским двигателем), ведёт ближний бой с F-35, бомбит стоящие на ВПП F-16 и F-15.

Нет, это нормально, когда в рекламных роликах та или иная техника демонстрируется в некой боевой обстановке, уничтожающей потенциального противника. Например, много рекламных роликов оружия стран НАТО содержат фрагменты с уничтожением техники ВС РФ. Но, не в этом дело.

Промо літака Checkmate:

Просто вдумайтесь в контекст… Не летающий и существующий пока только в виде макета реактивный истребитель Checkmate преследует беспилотник, серийно производящийся, с турбовальным двухроторным двигателем. Ведёт ближний бой с серийным F-35, суть которого – уничтожение противника до того как противник его зафиксирует. Но у рефлексирующих на "совок" и воздушные бои Второй мировой, большую часть которых проигрывали, ближний бой в XXI веке в приоритете!

Нет, это не рекламный ролик… Это какой-то позор. Ведь если завтра ВВС США бросят Checkmate вызов – давай смоделируем ситуацию, "Ростех" опозорится.

Русским ведь выставлять ему сейчас кроме груды фанеры нечего. И в этом самое главное – с потенциальным заказчиком всегда нужно быть честным, хвастать тем, что есть в наличие, а не то, что существует лишь в теории.

А российская теория под названием Checkmate даже в воздух подняться сможет ещё не скоро, поэтому, практически по всем показателям она целиком и полностью уступает даже Bayraktar Akıncı с турбовальным двухроторным двигателем, не говоря уже про F-35.