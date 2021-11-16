Посмотрел рекламный ролик истребителя Checkmate, который был показан на DubaiAirshow2021… Я даже не знаю как это комментировать.

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Российский истребитель "охотится" на турецкий ударный БПЛА Bayraktar Akıncı (с украинским двигателем), ведёт ближний бой с F-35, бомбит стоящие на ВПП F-16 и F-15.

Нет, это нормально, когда в рекламных роликах та или иная техника демонстрируется в некой боевой обстановке, уничтожающей потенциального противника. Например, много рекламных роликов оружия стран НАТО содержат фрагменты с уничтожением техники ВС РФ. Но, не в этом дело.

Промо літака Checkmate:

Просто вдумайтесь в контекст… Не летающий и существующий пока только в виде макета реактивный истребитель Checkmate преследует беспилотник, серийно производящийся, с турбовальным двухроторным двигателем. Ведёт ближний бой с серийным F-35, суть которого – уничтожение противника до того как противник его зафиксирует. Но у рефлексирующих на "совок" и воздушные бои Второй мировой, большую часть которых проигрывали, ближний бой в XXI веке в приоритете!

Нет, это не рекламный ролик… Это какой-то позор. Ведь если завтра ВВС США бросят Checkmate вызов – давай смоделируем ситуацию, "Ростех" опозорится.

Русским ведь выставлять ему сейчас кроме груды фанеры нечего. И в этом самое главное – с потенциальным заказчиком всегда нужно быть честным, хвастать тем, что есть в наличие, а не то, что существует лишь в теории.

А российская теория под названием Checkmate даже в воздух подняться сможет ещё не скоро, поэтому, практически по всем показателям она целиком и полностью уступает даже Bayraktar Akıncı с турбовальным двухроторным двигателем, не говоря уже про F-35.