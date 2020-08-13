Кравчук заговорил о "более широком использовании русского" на Донбассе
Лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Украина может пойти на уступки и позволить на оккупированном Донбассе более широкое применение русского языка.
Об этом первый украинский президент и с недавних пор представитель переговорного процесса в ТКГ рассказал в интервью "Украинскому радио".
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Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства,
– сказал Кравчук.
Что еще о языке на Донбассе сказал Кравчук:
- Он отметил, что украинская власть может внести изменения в свое законодательство относительно применения русского в ОРДЛО. При этом он подчеркнул, что о предоставлении языку статуса государственного здесь речь не идет.
- Кравчук напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и прежде всего русских, на развитие и применение своего языка, но там ничего не сказано про русский как второй государственный.
- При этом, по его мнению, только языком вернуть Донбасс не получится.
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К слову, ранее Леонид Макарович заявил, что готов сесть за один стол переговоров с представителями ОРДЛО. Впрочем, речь идет не о боевиках, а об интеллигенции Донбасса.