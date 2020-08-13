Лідер української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Україна може піти на поступки і дозволити на окупованому Донбасі ширше застосування російської мови.

Про це перший український президент і віднедавна представник переговорного процесу у ТКГ розповів в інтерв’ю "Українському радіо".

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Виходячи з Конституції та європейських законів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського законодавства,

– сказав Кравчук.

Що ще про мову на Донбасі сказав Кравчук:

Він зауважив, що українська влада може внести зміни до свого законодавства щодо застосування російської в ОРДЛО. При цьому він наголосив, що про надання мові статусу державної тут не йдеться.

Кравчук нагадав, що Конституція України передбачає право національних меншин, і, перш за все, російських, на розвиток і застосування своєї мови, але там нічого не сказано про російську як другу державну.

При цьому, на його думку, лише мовою повернути Донбас не вийде.

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До слова, раніше Леонід Макарович заявив, що готовий сісти за один стіл переговорів із представниками ОРДЛО. Втім, йдеться не про бойовиків, а про інтелігенцію Донбасу.