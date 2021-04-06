Русский язык лишили статуса регионального в Запорожской области
В Запорожской области суд отменил статус "регионального" русского языка. Такое решение принял областной совет еще в 2012 году.
Источник:Запорожский областной совет
Это произошло 24 марта. Запорожский окружной админсуд признал противоправным и недействительным предыдущее решение облсовета.
Важно Русский язык отменили как региональный в Одесской области
Решение суда вступит в силу, когда закончится срок подачи апелляционной жалобы, то есть с 23 апреля.
Кстати, о новости также сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области,
– написал Креминь в фейсбуке.
Когда русский язык получил статус регионального в Запорожье
- Такое решение облсовет принял 16 августа 2012 года. Аргументировали, что принимают меры, направленные на использование региональных языков или языков меньшинств. Такой статус гарантировал закон "Об основах государственной языковой политики".
- Правда, в начале 2018 года Конституционный Суд признал, что этот закон не соответствует Основному закону Украины. Затем термин "региональные языки" вообще перестали использовать.
- Несмотря на это, "региональные языки" фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Луганской, Херсонской областей.
Где еще отменили "региональный" русский язык
В Одесской области русский язык потерял статус регионального в декабре 2020 года, в городе Запорожье – в ноябре, в Херсоне – в октябре 2018 года, на Николаевщине – в июле 2018.
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