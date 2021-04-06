В Запорожской области суд отменил статус "регионального" русского языка. Такое решение принял областной совет еще в 2012 году.

Это произошло 24 марта. Запорожский окружной админсуд признал противоправным и недействительным предыдущее решение облсовета.

Важно Русский язык отменили как региональный в Одесской области

Решение суда вступит в силу, когда закончится срок подачи апелляционной жалобы, то есть с 23 апреля.

Кстати, о новости также сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области,

– написал Креминь в фейсбуке.

Когда русский язык получил статус регионального в Запорожье

Такое решение облсовет принял 16 августа 2012 года. Аргументировали, что принимают меры, направленные на использование региональных языков или языков меньшинств. Такой статус гарантировал закон "Об основах государственной языковой политики".

Правда, в начале 2018 года Конституционный Суд признал, что этот закон не соответствует Основному закону Украины. Затем термин "региональные языки" вообще перестали использовать.

Несмотря на это, "региональные языки" фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Луганской, Херсонской областей.

Где еще отменили "региональный" русский язык

В Одесской области русский язык потерял статус регионального в декабре 2020 года, в городе Запорожье – в ноябре, в Херсоне – в октябре 2018 года, на Николаевщине – в июле 2018.