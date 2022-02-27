"Русский корабль, иди на х*й": OLX указал путь российским оккупантам

Ответ доблестных защитников острова Змеиный русским оккупантам быстро стал лозунгом борьбы с врагом. Его распространение в социальных сетях стало флешмобом, который поддержала вся страна.

Украинская нация очень сплотилась для того, чтобы противостоять российским оккупантам. ВСУ активно уничтожают врага и его технику, а гражданское население делает все возможное, чтобы помочь защитникам защищать Украину от оккупантов.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Русский корабль, иди нах*й"

Лозунгом борьбы с российскими оккупантами стал ответ пограничников с острова Змеиного российскому кораблю. Он быстро стал распространяться по социальным сетям и появляться на многих ресурсах.

Сайт объявлений OLX решил быть солидарным с нацией и разместил лозунг на своей главной странице. Каждый, кто откроет сайт, сразу увидит это высказывание и вспомнит храбрость украинских защитников.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.