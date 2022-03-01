"Русский корабль, иди на**й!: Турция не пропустила 3 судна оккупантов в Черное море
Источник:ТАСС
Турция стала союзником Украины по борьбе против российских оккупантов. Зайти в Черное море суда оккупантов уже не могут.
Турция поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, которые совершили коварное нападение на нашу страну и обстреливают мирные города реактивными снарядами. 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об том, что Турция закрыла Босфор и Дарданеллу для прохода военных кораблей оккупанта.
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Запрет уже действует
В период 27 – 28 февраля 3 русские военные корабли хотели пройти в Черное море. Турция не дала им на это разрешение.
Отметим, что согласно Конвенции Монтре Россия имеет право на проход проливами, но Турция приняла сторону Украины и решила их закрыть после того, как оккупанты сами нарушили все возможные международные права.
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