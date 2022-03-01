Туреччина підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами, які здійснили підступний напад на нашу країну та обстрілюють мирні міста реактивними снарядами. 26 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Туреччина закрила Босфор та Дарданелли для проходу військових кораблів окупанта.

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У період 27 – 28 лютого 3 російські військові кораблі хотіли пройти у Чорне море. Туреччина не дала їм на це дозвіл.

Зазначимо, що згідно з Конвенцією Монтре Росія має право на прохід проток, але Туреччина стала на бік України вирішила їх закрити після того, як окупанти самі порушили усі можливі міжнародні права.

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