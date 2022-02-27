"Русский корабль, иди на**й: украинец создал невероятное видео

Украинец создал невероятное видео о войне, которую Россия ведет против Украины. Там на русском языке поют о войне и показывают кадры противостояния с 24 февраля.

Ролик создал в ночь на 27 февраля. Это случилось на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.

Важно Обозначена буквой V: украинские военные разыскивают колонну вражеской техники с террористами

Украинец создал патриотический ролик

Российский военный корабль – иди на@й ... Сегодня ночью (говорится о ночь на 27 февраля – 24 канал) мой племянник создал такой ролик. По энергетике он похож на песни Кузьмы Скрябина,

– написала пользовательница.

Ролик создал Александр Спичек.

Украинец создал ролик "Русский корабль, иди на**й: смотрите видео

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