Русский "Мир" в агонии: карты принимают 7 стран, людям советуют идти на платежную систему Китая

Еще немного хороших новостей о санкциях против России. Самая большая и национальная платежная российская система "Мир" – очень сильно не в порядке.

Это фактически признали в Центробанке России. Ведь предупредили держателей карт, что их будут принимать только 7 стран.

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Российские платежные карты системы "Мир" будут принимать только 7 стран мира

5 марта стало известно, что крупнейшие западные операторы карт Visa и MasterCard остановят свою работу в России. Это решение уже приветствовал и президент США Джо Байден.

Но у России есть своя национальная система – "Мир". Карточек этой системы там – примерно 110 миллионов. То есть ее имеет практически каждый россиянин. Однако в расчетах и ​​снятии наличных денег они занимают только примерно четверть рынка.

Что в итоге?

Внутри страны карты этой системы будут работать (впрочем, как и карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками), а вот за рубежом – нет.

Их будут принимать только 7 стран: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ограничения касаются как оплаты покупок в иностранных интернет магазинах, так и использования этих карт за рубежом. Поэтому российский Центробанк:

Рекомендует россиянам за границей (если они еще смогут туда попасть) пользоваться наличными.

А если уж очень нужно карту – то разве что оформлять UnionPay (это платежная система Китая, работающая в 162 странах).

Досадно, что Китай не приобщается к антироссийским санкциям. Но и так, как видим, мир создает для россиян все больше неудобств – в надежде, что хоть от этого они проснутся и поймут, что режим Путина нужно немедленно свергать.

в Украине Visa поддержала наш бизнес и отменила внутренние транзакционные комиссии и остановила действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках.

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