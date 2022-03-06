"Русский мир" прошелся по квартире семьи в Ирпене: жуткое видео

Как бы оккупанты не убеждали, что они уничтожают только военные объекты, страдает в основном гражданское население. В частности эта семья в Ирпене, чей дом окружен руинами.

Оккупант максимально беспощаден. Об этом свидетельствуют не только агрессивные обстрелы военных объектов, но и мирного населения. Которое, как уверяют в России, в Украине "спасают от нацистов".

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Так, в сеть выложили видео с последствиями обстрелов оккупантами украинцев. Можно увидеть, как после "русского мира" теперь выглядит жилище под Ирпенем. Кадры, будем откровенными, вызывают мороз под кожей.

Это Сашкина машина. Это соседский дом. Это у нас, что происходит,

– комментирует за кадром владелец дома.

Разрушенные дома, автомобиль, всюду лежат обломки домов. Все это последствия "русского мира", который так вдохновенно нам пытались принести оккупанты.

Смотрите последствия "русского мира" в Ирпене, видео:

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