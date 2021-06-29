Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми

29 июня 2021 , 13:56
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Источник:

Active Group

Украинцы ответили на вопрос о том, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми. На первом месте оказался английский язык.

Русский язык оказался на 6 месте в списке. Очень важным его считают лишь 9,6% опрошенных.

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Знание какого языка является очень важным

  • Английский язык – 84,9% опрошенных;
  • немецкий – 22,2%;
  • французский – 13,7%;
  • испанский – 13,6%;
  • польский – 11,1%;
  • русский – 9,6%;
  • китайский – 6,5%;
  • португальский – 6,3%;
  • арабский – 2,4%;
  • другой – 1,4%.

Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.

В списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский подвинулся еще ниже и занял 7 место. Кстати, на этот раз уже наоборот – доля опрошенных, проголосовавших за этот язык, наибольшая среди лиц в возрасте 40 – 49 лет.

Какой язык предоставляет карьерные преимущества

  • Английский язык – 86,9% опрошенных;
  • немецкий – 25,2%;
  • китайский – 21,1%;
  • польский – 20,1%;
  • испанский – 17,2%;
  • французский – 14,5%;
  • русский – 12,3%;
  • португальский – 8,7%;
  • арабский – 4,8%;
  • другой – 3,2%.

Что известно об опросе


1200 респондентов опрашивали в течение 29 – 30 мая 2021 года. Метод – индивидуальное интервью. Выборка двухступенчатая, репрезентативная по полу и возрасту. Участие в опросе принимали мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма. Теоретическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,9%.
Автор: Софія Мінджоса