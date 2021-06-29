Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми

Украинцы ответили на вопрос о том, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми. На первом месте оказался английский язык.

Русский язык оказался на 6 месте в списке. Очень важным его считают лишь 9,6% опрошенных.

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Знание какого языка является очень важным

Английский язык – 84,9% опрошенных;

немецкий – 22,2%;

французский – 13,7%;

испанский – 13,6%;

польский – 11,1%;

русский – 9,6%;

китайский – 6,5%;

португальский – 6,3%;

арабский – 2,4%;

другой – 1,4%.

Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.

В списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский подвинулся еще ниже и занял 7 место. Кстати, на этот раз уже наоборот – доля опрошенных, проголосовавших за этот язык, наибольшая среди лиц в возрасте 40 – 49 лет.

Какой язык предоставляет карьерные преимущества

Английский язык – 86,9% опрошенных;

немецкий – 25,2%;

китайский – 21,1%;

польский – 20,1%;

испанский – 17,2%;

французский – 14,5%;

русский – 12,3%;

португальский – 8,7%;

арабский – 4,8%;

другой – 3,2%.