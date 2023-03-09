Любитесь, чернобровые, да не с москалями: видео, как пленный оккупант цитирует Шевченко

Те российские оккупанты, которые попадают в плен в ВСУ, имеют не только возможность спастись от "мясорубки", на которую их обрек режим Кремля, но и шанс на "перевоспитание". Оккупант Максим в плену с удовольствием процитировал Тараса Григорьевича Шевченко.

Захватчики до сих пор боятся мощного слова украинского гения. Это подтверждает тот факт, что именно 9 марта они выбрали для своей дежурной массированной атаки по украинским городам. В День рождения Шевченко 24 Канал получил от украинских защитников видео, где пленник цитирует поэму "Екатерина".

Смотрите также Карма найдет окупантов, - "Тавр" объяснил, почему ВСУ не должны убивать пленных в знак мести

Любитесь, чернобровые, но не с москалями,

потому что москали — чужие люди, делают беду с вами.

Москаль любит шутя, шутя бросит;

Уйдет в свою Московщину, А девушка погибает,

– отчетливо процитировал Шевченко москаль.

Российский пленник цитирует Шевченко: видео

Известно, что кафира зовут Максим и он боевик из так называемой "ЛНР". Старания Максима и его выразительность – похвальные, но вот отвечать за военные преступления ему придется.

Руководство Тараса Шевченко украинцы помнят и сделают все, чтобы их помнили враги.

К теме Около 10 000 россиян просились в плен по программе "Хочу жить": кого смерть пугает больше всего

Российские пленные

К слову, российские пленные, как только попадают в плен, "переобуваются" молниеносными темпами. Они готовы рассказывать все, что им известно, жаловаться на командиров, нехватку боекомплектов и еды, жалуются, что отступления им не дают – расстреливают свои же.

Итак, в плену они чувствуют себя больше людьми, чем на свободе. Вот и цитировать Шевченко для них не проблема. Они и сами бы рады больше никогда не иметь ничего общего с москалями, только вот кожу с себя не содрать.