"Русский уголь, иди на**й": поляки устроили протест под посольством России в Варшаве
Источник:Укринформ
Перед посольством России в столице Польши в Варшаве высыпали машину с углем. Польские активисты таким образом выразили свое отношение к войне, которую развязал Кремль в Украине.
Поляки требовали от Запада отказаться от покупки угля и других энергоносителей у России. Красочные фото с акции – ниже.
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В Варшаве поляки требовали отказа от покупки угля у России
Участники акции приехали грузовиком к главным воротам посольства России в Варшаве и выгрузили уголь. Другие активисты воткнули в насыпь плакаты на польском и русском языках с надписями типа "Русский уголь, иди на**й".
"Русский уголь, иди на**й": фото OKO.Press с акции протеста в Варшаве
А видео с этой акции разместил в фейсбуке активист Гедриус Сакалаускас:
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