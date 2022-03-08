"Русский уголь, иди на**й": поляки устроили протест под посольством России в Варшаве

Перед посольством России в столице Польши в Варшаве высыпали машину с углем. Польские активисты таким образом выразили свое отношение к войне, которую развязал Кремль в Украине.

Поляки требовали от Запада отказаться от покупки угля и других энергоносителей у России. Красочные фото с акции – ниже.

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В Варшаве поляки требовали отказа от покупки угля у России

Участники акции приехали грузовиком к главным воротам посольства России в Варшаве и выгрузили уголь. Другие активисты воткнули в насыпь плакаты на польском и русском языках с надписями типа "Русский уголь, иди на**й".

"Русский уголь, иди на**й": фото OKO.Press с акции протеста в Варшаве

А видео с этой акции разместил в фейсбуке активист Гедриус ​​Сакалаускас:

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