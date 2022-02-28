"Русский военный корабль, иди нах*й": в Николаевской области начала действовать "новая навигация

В Николаевской области вдоль трассы установили новые билборды со словами: "Русский военный корабль, иди нах*й". Мэр города назвал это "новой навигацией".

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА 28 февраля. Известно, что такой же дизайн создал monobank для всех клиентов в приложениях Apple и Google Pay.

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Официально сообщаю, что в Николаевской области начала действовать новая навигация,

– говорится в сообщении.

Вывеска у дороги на Николаевщине / Фото из телеграма Виталия Кима

К слову, 28 февраля ВМС ВС Украины сообщили, что военнослужащие с острова змеиного на самом деле живы. Они находятся в плену российских оккупантов. Именно украинские военные со змеиного сказали русским: "Русский военный корабль, иди нах*й".

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