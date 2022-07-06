Как оккупант, выживший на крейсере "Москва", догнал его в аду

Не-Ладный. Судьба намекала ему, что флот – это не его. Но если уж так хочется умереть на войне с Украиной, то "Химарс" на помощь всегда придет.

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Во Владимирской области хоронят 23-летнего старшего матроса Антона Федотова. Он проходил службу на фрегатах "Адмирал Григорьевич" и "Адмирал Эссен". Дальше больше – служба на крейсере "Москва".

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А дальше в него прилетает два "Нептуна", и Федотов возвращается домой без корабля. Затем в прессе проходит инфа, что матросов из "Москвы" переводят на сторожевой корабль "Ладный".

"Ладный"... Как сказали бы литераторы – это корабль тяжелой судьбы. 1980-го года, уже отработавший свое, но все еще в составе Черноморского флота РФ. Последние пять лет был на ремонте после того, как его слишком активно использовали для сирийских походов.

"Ладный" – что это за название? В СССР корабли 2 – 3 ранга частенько называли какими-то дебильными прилагательными: "Ладный", "Сметливый", "Быстрый" и т.д.

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В прошлом году его вроде отремонтировали, но в море он не очень ходит. Топить пока рано, но и модернизировать во что-то полезное уже поздно. И вот туда перевели матросов из "Москвы" – там и проходил службу в качестве старшего телеграфиста Федотов.

А потом были такие слухи, что действующих матросов флота принуждают перейти в морские пехотинцы, чтобы дальше в качестве обычной пехоты воевать где-то в Украине. И вот матрос-телеграфист вдруг умирает. Я так понимаю, что это из этой серии.

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