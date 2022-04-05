Как русское вооруженное стадо победят краденые сковородки и плазмы

О мародере и боеспособности, или несколько слов о "гусаре с пи**енной дрелью". Наверное, нужно кое-что объяснить в отношении мародерства и вообще военных преступлений, связанных с насилием и убийствами в отношении мирных граждан, которыми в обязательном порядке это мародерство и грабежи сопровождаются.

Гвоздь рашистов в собственные гробы

Почему армия, которая ведет войну, в случае перехода к мародерству и ограблению перестает быть собственно армией? И вообще считается, что такое вооруженное формирование якобы "разлагается". Но все просто.

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Организованная вооруженная сила, охваченная мародерством, становится совершенно бесполезной и непригодной к ведению собственно войны. Здесь нет никакого пафосного "уважения к институту частной собственности", или "человеколюбия". Мародеры и грабители, пусть и задрапированные в военную форму, не получая наказания за свои деяния, связанные с грабежом и мародерством, просто перестают подчиняться приказам.

Другими словами, "зараженные" мародерством и ограблением военные подразделения и части становятся сначала малобоеспособными из-за того, что их личный состав начинает больше интересоваться импортными сковородками и бытовой электротехникой, чем собственно боевыми действиями. А затем такие подразделения и части вообще перестают выполнять необходимые задания.

Вернее, кладут с большим прибором на все, что связано с ведением боевых действий против противника, а не с добыванием материальных ценностей.

Хаос безнаказанности

Мародер в военной форме, грабя и убивая мирных жителей, просто перестает видеть хоть какой-нибудь полезный лично ему смысл в ведении боевых действий.

И действительно, зачем ему надо "захватывать какой-то рубеж" и тем более "удерживать его", да еще ценой собственной жизни и здоровья, когда можно без всякого риска или с очень малым риском пойти грабануть в первом доме, который подвернулся, телевизор, нажраться импортного пойла в расфигаченном магазине или заправке, изнасиловать первую симпатичную девушку, которая попалась на глаза и вообще отлично провести время.

Зачем погибать и страдать, когда можно обогащаться и наслаждаться жизнью, пользуясь тем, что у тебя есть оружие и ты "на танке", а вокруг – "мирняк", за счет которого все это достаточно просто и нетрудно выполнить?

При этом следует понимать, что находящийся в зоне боевых действий военнослужащий перешел "на темную сторону" мародерства, ограбления и насилия, не сразу становится бесполезным для своих командиров. Этот процесс носит постепенный и плавный характер. Какое-то время он одновременно и воюет и мародерит. Но потом постепенно мародерство берет над ним верх. И однажды он посылает нах*й и своего командира, и вообще начальство, и начинает творить весь этот ужас исключительно по своему усмотрению и по своему желанию.

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Собственно, так и "разлагаются" не только батальоны, полки и бригады. Но иногда – целые дивизии, корпуса и армии. А бывает и вообще все, воюющее войско. И что характерно – у российского государства на этот счет очень богатые традиции и история. Начиная от суворовских "чудо-богачей", заканчивая Красной армией в Европе. Мародерить там всегда умели, любили и делали это очень "широко".

Именно поэтому с мародерством и насилием в армии по отношению к мирным жителям пытались раньше и пытаются ныне бороться. Но это в нормальных армиях, с осознанием необходимости дисциплины, наличия иерархической системы командования и обязательного и неукоснительного исполнения приказов. А так же – в армиях, ведущих справедливую, оборонительную войну на своей земле, где военнослужащий высокомотивирован стремлениями, прямо противоположными насилию в отношении мирных жителей.

Оккупантов погубят краденые плазмы

Тот факт, что нынешнее российское вооруженное стадо в отношении мирного населения имеет чрезвычайный уровень насилия, мародерства и ограбления, более того, в каком прямое и непосредственное участие принимают и его командные структуры разных уровней, свидетельствует об одном – оно малобоеспособно.

Иными словами, в вооруженном столкновении с настойчивым, жестким противником, сосредоточенным и нацеленным именно на вооруженную борьбу, а не на мародерство, это стадо просто бесполезно. Оно к ней непригодно уже из-за того, что загрузка в транспортную машину, которая осталась на ходу, пи**енных в ближайшем раздолбанном супермаркете стиральных машин приведет к разгрому быстрее, чем аналогичные действия относительно топлива, снаряжения или боеприпасов.

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Кстати, заброшенные трупы собственных солдат и раненых товарищей – это из той же серии. К черту тянуть этот балласт, когда можно запихнуть в БТР вместо этого мяса парочку намародеренных плазм.

Глядя на все это, у меня возникает по поводу нынешнего морально-психологического состояния орков много вопросов. И в частности – а вообще воевать хоть какое-то длительное время эта армия способна?

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