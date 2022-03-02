"Русского мира" нет, это – нацистская идеология маньяков в головах руководства России,– Резников

Об этом на своей фейсбук-странице заявил министр обороны Украины Резников Алексей. Он отметил, что за 147 часов обороны характер событий меняется – враг все чаще атакует мирное население.

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Что о "русском мире" говорит министр обороны Украины

Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толпы маньяков, которые пока держат власть в России,

– говорится в новом своде Резинкова.

"А есть украинские граждане, которые говорят на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. И мы обязательно победим!", – добавил он.

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