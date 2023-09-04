Обладает безупречной репутацией и нацелен на деоккупацию Крыма: что известно о Рустеме Умерове

Президент Украины Владимир Зеленский представил общественности кандидатуру на пост министра обороны – Рустема Умерова. Он возглавлял Фонд государственного имущества.

Рустем Умеров не был медийным человеком и, к слову, ни разу не фигурировал в скандалах. Что известно о будущем министре обороны, его жизни и политической карьере – сообщает 24 Канал.

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Что известно о семье и образовании

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд в Узбекистане, этнический крымский татарин и мусульманин. Умеров рос в семье инженеров – его отец Энвер работал инженером-технологом, а мать Мерьем – инженером-химиком, есть старший брат – Омер Кырымлы Аслан.

Они выходцы из Крыма, но 18 мая 1944 семью Умеровых насильно депортировали вместе со всем крымскотатарским народом из исторической родины в Центральную Азию и Сибирь. Семья смогла вернуться в родной Крым только в начале 90-х годов.

Получил образование Рустем Умеров в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей Министерства образования и науки Автономной Республики Крым. Также был стипендиатом стипендиата по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США". Высшее образование получал в Киеве – в Национальной академии управления. Там он получил диплом бакалавра и магистра по специальностям "Экономика" и "Финансы".

К слову, Умеров был очень активным студентом, участвовал в различных проектах и студенческих сообществах:

Канадско-украинская парламентская программа;

Американо-украинская программа лидерства;

Европейский молодежный парламент;

Европейский студенческий форум AEGEE;

Саммит "Форум Будущего";

Европейская ассоциация студентов-юристов.

Имеет также второе высшее образование, которое получил в Институте прикладного системного анализа Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского". Там Умеров получил диплом по специальности "Информатика и информационные технологии".

Как начинал карьеру Умеров

Рустем Умеров начал строить свою карьеру с 2003 года в компании lifecell. В открытых источниках можно найти информацию, что он занимал разные должности: сначала работал в Департаменте развития сети GSM/TDMA, затем – в Департаменте закупок и логистики, где занимал руководящую должность. В 2010 он стал начальником Департамента дистрибуции и альтернативных каналов продаж. После этого Умеров ушел из компании.

Развитие Крыма – важная веха в жизни

Параллельно с работой в компании Умеров занимался общественной деятельностью и основал много фондов. Так, в 2007 году стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар". Их работа была сосредоточена на развитии региональных представительств крымских татар на территории Украины, а также усилении социального, культурного и информационного диалога в крымскотатарском сообществе в Киеве и других городах Украины.

В том же 2007 году Умеров также стал сооснователем международной организации "Bizim Qırım", целью которой было сохранить национальные интересы, способствовать восстановлению политических, социально-экономических, культурных, языковых и религиозных прав крымскотатарского народа.

В период с 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом Фонда развития Крыма. Его работа была направлена на содействие социальной активности жителей Крыма, формирование ответственного сообщества и преодоление последствий масштабной катастрофы – геноцида и депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

В 2012 году Умеров стал сооснователем и членом правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации, занимавшейся разработкой и внедрением стратегий развития экономики Крыма. Также организация работала над поддержкой малого и среднего бизнеса, внедряла перспективные инновационные технологии, развивала международное сотрудничество и улучшала инвестиционный климат Крыма.

В 2012 году семья Умеровых выступила инициатором реставрации мечети Орта-Джами, расположенной в Бахчисарае. Архитектурный памятник XVI – XVII веков реставрировали за счет финансирования из личных средств семьи. Это также служило стартом для национального проекта восстановления культурного и исторического наследия. 16 августа 2013 состоялось торжественное открытие реконструированной мечети. К слову, более 95 лет памятка не принимала посетителей и была закрыта.

В 2013 году вместе с братом основал инвестиционный фонд – ASTEM Foundation. Он ориентируется в работе на улучшение общественной жизни посредством поддержки инициатив в сферах развития социальных инноваций, региональных сообществ, образования, медицины, спорта, культуры, прав человека и религиозных свобод в рамках видения и миссии организации, связанных с прогнозированием новых вызовов в будущем. Кроме того, фонд является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета, разработанной для подготовки украинских политических деятелей, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов, а также лидеров общественных организаций.

К слову, фонд ASTEM Foundation в мае 2022 отремонтировал рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, который в ноябре 2018 года захватила Россия у Керченского пролива. Также фонд является партнером Киевской школы экономики.

Позже, в 2014 году, Умеров основал благотворительный фонд "Эвкаф", оказавший помощь в развитии мусульманских общин. В том же году основал "Фонд Культурного Наследия", осуществлявший свою деятельность в интересах коренных народов Крыма. Организация также заботилась о защите прав и основных свобод граждан в области образования, культуры, искусства, охраны культурного наследия, здравоохранения и окружающей среды, социальной защиты граждан и развития территориальных граждан.

Умеров также является сооснователем и входит в Попечительский совет Фонд национального благосостояния Крыма – это международная благотворительная организация, которая финансирует стратегические национальные программы и поддерживает наименее социально защищенных крымских татар.

Работает над деоккупацией Крыма

Умерову особенно важно освободить остров от российских захватчиков, ведь это его родина. Поэтому в своей деятельности он прилагает немалые усилия, чтобы Крым был деоккупирован.

Так, в декабре 2020 года в Верховной Раде создали межфракционное объединение "Крымская платформа", где Умерова избрали сопредседателем объединения. В своей работе он общается с государственными органами Украины по вопросам обмена крымских политзаключенных и военнопленных. В вопросе освобождения политзаключенных Умеров имеет опыт, ведь в 2017 он способствовал возвращению в Украину крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Пока не была создана "Крымская платформа", Умеров в марте 2020 года инициировал парламентские слушания по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Он не покладая рук работал над этим вопросом и в сентябре 2020 года вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма.

Кроме того, Умеров – один автор законопроекта, устанавливающего процедуру признания "лица без гражданства". Благодаря этому документу люди могли получить удостоверение, подтверждающее их личность и устанавливающее законность проживания на территории Украины. К слову, закон вступил в силу 18 июля 2021 года.

В августе 2021 года указом Президента Украины Владимира Зеленского Рустама Умерова наградили орденом "За заслуги" III степени.

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-летия Независимости Украины,

– говорилось в указе о награждении.

Политическая карьера и международная деятельность

Свою политическую деятельность Рустем Умеров начал в 2019 году – на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду его избрали народным депутатом от партии "Голос". Также является секретарем Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Кроме того, Умеров также занимает должность заместителя главы Постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

На международном уровне Умеров – сопредседатель группы по межпарламентарским связям с Королевством Саудовская Аравия и Турцией. Кроме того, член группы дружбы по межпарламентским связям с Государством Израиль, Китайской Народной Республикой, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, США, Японией и Канадой.

Умеров ведет активную политическую деятельность и всячески работает над тем, чтобы права крымскотатарского народа были защищены. Так, он был инициатором законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым". Умеров также работал над восстановлением на государственном уровне исторических и политических прав крымских татар. Активно лоббировал принятие двух важных для крымских татар законопроектов: о коренных народах и статусе крымскотатарского народа. По его инициативе ВР 1 июля 2021 года приняла ряд важных законопроектов, среди которых – о коренных народах Украины. Всего за время работы народным депутатом Умеров в соавторстве с коллегами зарегистрировал почти 100 законопроектов.

Во время пандемии Умеров был автором закона об оплате медикам больничных в связи с COVID-19 и инициировал перераспределение средств из Фонда по борьбе с коронавирусом на обеспечение учебного процесса и качественного образования в условиях карантина.

С началом полномасштабного вторжения Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией.

В 2022 году Умеров ушел из партии "Голос" и 7 сентября был назначен на должность. главы Фонда государственного имущества Украины.

Также Умеров – делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

В целом, за время своей карьеры Рустем Умеров сформировал безупречную репутацию – его имя ни разу не фигурировало в коррупционных схемах, скандалах или уголовных делах.

Семья Умерова

Рустем Умеров женат, его жену зовут Лейля Сеит-Ягья Кызы. Вместе они воспитывают двоих детей – сына Сеид Ахмеда и дочь Мерьем.