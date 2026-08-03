Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в политических кругах.

Что известно о возможном назначении Умерова?

По информации издания, кадровое решение готовится после недавних изменений в Кабинете министров. После них Зеленский предложил Игорю Клименко, который несколько лет возглавлял Министерство внутренних дел, занять должность секретаря СНБО. Ранее Клименко также рассматривали как одного из кандидатов на пост министра обороны.

Рустем Умеров до назначения секретарем СНБО возглавлял Министерство обороны Украины. В настоящее время он активно участвует в переговорном процессе между Украиной, США и Россией.

Отметим, 4 февраля президент назначил временным исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя руководителя СВР Олега Луговского. Перед этим, 2 января, Владимир Зеленский уволил Олега Иващенко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его начальником Главного управления разведки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины получит обновленный функционал для более эффективного противодействия внешним и внутренним угрозам. По словам главы государства, Рустем Умеров будет отвечать за международное направление – переговоры с партнерами, развитие сотрудничества безопасности, взаимодействие разведок, а также реализацию проектов Drone Deals и антибаллистической программы "Фрея". В то же время, учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД, СНБО усилит внутреннее направление, в частности, координацию между силовыми структурами, укрепление устойчивости государства и противодействие российским кибератакам и преступным сетям.