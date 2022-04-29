Рвём пуповину с Советским Союзом, – Романюк объяснил важность исторического принятия ленд-лиза

В российско-украинской войне Вооруженные Силы Украины закончат отстрел оставшегося от Советского Союза боевого потенциала. Тогда Украина вынуждена будет перейти на вооружение по стандартам НАТО.

Об этом в эфире 24 канала сообщил глава ОО "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк. Он отметил, что такой переход будет означать кардинальный геополитический разлом.

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Романюк напомнил о системе Варшавского договора, в который входила наша страна в составе СССР. Согласно документу, все подписавшие его государства были заточены на советские стандарты военного компонента.

Исторический момент

По словам Романюка, наши защитники фактически завершают отстрел всего боевого потенциала, который сохранился от советских времен и стандартов не только у нас, но и на складах всего мира. Когда оно закончится – Украине придется переходить на то, что есть в мире – систему стандартов НАТО.

Непременно, это исторический момент. Мы рвем пуповину с Советским Союзом, которая до сих пор соединяет нас, но прекратит буквально через несколько месяцев, – заявил Романюк.

Он отметил, что Украина с уверенностью сможет перейти на новую систему, поскольку союзники считают нас стратегическим партнером, которому можно доверить высокотехнологичное оружие НАТО. В то же время после войны, безусловно, встанет логичный вопрос – адаптация входа Украины в Альянс.

"Они нам будут продавать свое оружие, давать ленд-лиз и так далее. В то же время мы будем его использовать против врага", – подытожил Романюк.

Романюк объяснил важность исторического принятия ленд-лиза: смотрите видео