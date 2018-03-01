Ryanair хочет летать еще из трех украинских городов

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заинтересована в том, чтобы выполнять рейсы еще в три украинских города, кроме Киева и Львова.

Об этом передает ЦТС со ссылкой на интервью коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайана.

Читайте также: Кроме Ryanair в Украине могут зайти еще два бюджетных авиаперевозчика

Он отметил, что планы относительно трёх новых городов в Украине рассчитаны на будущее.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это поздняя перспектива", – подчеркнул Ryanair топ-менеджер.

Напомним, ирландский лоукост Ryanair выходит на украинский рынок и осенью начнет летать из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Почему Ryanair ждут в Украине? Основанная в Ирландии авиакомпания по состоянию на 2017 год является крупнейшей в Европе бюджетной авиалинией. Стоимость билетов преимущественно намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины.