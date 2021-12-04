Рыбачук рассказал о величайших достижениях Евромайдана

Олег Рыбачук рассказал о важнейшем достижении Революции Достоинства. Политики, видящие себя в союзе с Россией, стали маргиналами.

О том, какие задачи Майдана 2013 – 2014 годов удалось реализовать, глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу. Разговор состоялся в рамках проекта "Баррикады достоинства".

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Основное достижение Евромайдана

По словам Рыбачука, достаточно долго любой украинский политик, претендовавший на первые роли, должен был заигрывать как-то с Москвой.

Еще Виктор Ющенко в свое время заявлял, что Россия "это наш вечный стратегический сосед, две тысячи километров границы, которые нельзя игнорировать". Кроме того, само общество считало Путина самым популярным президентом. Более того – много лет он был популярнее любого украинского лидера.

Однако Революции Достоинства удалось эту систему сломать.

Получилось сделать тех политиков, которые видят себя в союзе с Россией, маргиналами,

– подчеркнул Рыбачук.

Россия в глазах украинцев – враг

Все изменилось с оккупацией Крыма, с войной на Донбассе. Раньше украинские военные не могли давить на гашетку, они не представляли это, однако российская агрессия все изменила.

"Все эти вещи прошли, у большинства украинцев в сознании Россия – это враг, желающий нашей политической смерти", – отметил Рыбачук. Люди осознали, что соседнее государство стремится, чтобы Украина признала, что не является суверенной, что есть один "трехглавый славянский русский народ".

На этом фоне политики, которые продвигают пророссийскую карту – маргинальные политики. Они полезны Владимиру Путину с точки зрения организаций внутреннего беспорядка.

Революция достоинства изменила вектор развития Украины с пророссийского и проевропейский. Виктор Янукович и его единомышленники скрылись за границей, а страна не попала в зависимость от соседа-агрессора.

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