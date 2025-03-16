Ел птиц и черепах: в Тихом океане спасли рыбака, который потерялся и дрейфовал 95 дней
- 61-летний рыбак из Перу, Максимо Напа Кастро, провел 95 дней в Тихом океане, поскольку сбился с курса из-за непогоды.
- Максимо выжил, питаясь птицами и черепахами; он постоянно думал о своей семье.
Во вторник, 11 марта, эквадорская лодка нашла в водах у побережья северного Перу 61-летнего рыбака. Мужчина в одиночку провел в Тихом океане 95 дней.
Чтобы выжить, Максимо Напа Кастро питался птицами и черепахами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN і Reuters.
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Как рыбак выжил в океане
Максимо отправился на рыбалку из Марконы, города на юге Перу еще 7 декабря 2024 года, заранее подготовив продукты на 2 недели путешествия.
Однако через 10 дней шторм и непогода сбили мужчину с курса, поэтому лодка путешественника дрейфовала в Тихом океане. Последние 15 дней перед спасением он ничего не ел.
Чтобы "держаться за жизнь", рыбак вспоминал свою семью, в частности, мать и многомесячную внучку. Впоследствии он рассказал, что не хотел умирать, а выжил благодаря дождевой воде, птицам и черепахам.
Я думал о своей матери каждый день. Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс,
– сказал мужчина.
Как продолжались поиски пропавшего
Семья Максимо начала поиски, но перуанские морские патрули 3 месяца не могли найти мужчину. В конце концов его, обезвоженного и в критическом состоянии, обнаружил эквадорский рыболовный патруль за более чем 1000 километров от побережья.
Спасибо вам, эквадорские братья, за то, что спасли моего папу, пусть благословит вас Бог,
– написала дочь рыбака Инес Напа.
Максимо прошел медицинское обследование в больнице вблизи границы, его уже выписали.
Напомним, в сентябре прошлого года перуанская полиция изъяла 1,29 тонн акульих плавников, которые не имели надлежащих документов о происхождении. Груз предназначался для нелегального экспорта в Азию, сырье используют в приготовлении супов и афродизиаков.