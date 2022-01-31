К счастью, 30 января эту информацию опровергли. Причем сами рыбаки, которые, как оказалось, находятся в Херсоне.
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Нашлись рыбаки, якобы задержанные российскими пограничниками
Украинские рыбаки исчезли в Азовском море – вот такого содержания новость появилась 28 января. Более того, говорилось о том, что их якобы незаконно задержали российские пограничники.
Однако 30 января постоянный представитель президента Украины в республике Крым (к сожалению, пока оккупированной Россией) Антон Кориневич сообщил, что рыбаков нашли.
- Как оказалось, их никто не задерживал, но неприятность таки случилась: предварительно, у катера заглох двигатель, и люди какое-то время просто дрейфовали в море.
- Далее родственникам рыбаков передали знакомые из Крыма, что тех якобы прибило к берегу близ Щелкино, и там их задержали россияне.
"Эта информация официально не подтверждалась", – прокомментировал Кориневич. По его словам, сейчас мужчины (Руслан Романюта и Иван Герасименко) находятся в больнице в Херсонской области.
Но кто и как их действительно нашел – так и неизвестно.
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Что об инциденте с рыбаками было известно раньше: смотрите видео
Полный текст сообщения Антона Кориневича в фейсбуке:
Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице.
По полученной информации, у катера заглох двигатель и он дрейфовал в море. Рыбаки находятся в больнице.
Катер представителями пограничных сил ФСБ России не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было.