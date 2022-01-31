На щастя, 30 січня цю інформацію спростували. Причому самі рибалки, які, як виявилося, перебувають у Херсоні.

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Знайшлися рибалки, нібито затримані російськими прикордонниками

Українські рибалки зникли в Азовському морі – ось такого змісту новина зявилася 28 січня. Ба більше, мовилося про те, що їх начебто незаконно затримали російські прикордонники.

А проте 30 січня постійний представник президента України в республіці Крим (на жаль, поки окупованій Росією) Антон Кориневич повідомив, що рибалок знайшли.

Як виявилося, ї х ніхто не затримував, але неприємність таки трапилася: попередньо, у катера заглох двигун, і люди якийсь час просто дрейфували у морі.

але неприємність таки трапилася: попередньо, у катера заглох двигун, і люди якийсь час просто дрейфували у морі. Далі родичам рибалок переказали знайомі з Криму, що тих начебто прибило до берега поблизу Щолкіного, і там їх затримали росіяни.

"Ця інформація офіційно не підтверджувалася", – прокоментував Кориневич. За його словами, зараз чоловіки (Руслан Романюта й Іван Герасименко) перебувають у лікарні на Херсонщині.

Але хто та як їх насправді знайшов – так і невідомо.

Нагадаємо: випадки затримання росіянами українських рибалок раніше дійсно були. Наприклад, у лютому 2020 ФСБ затримала українське судно нібито за незаконний вилов камбали. Їх протримали 10 днів.

Зверніть увагу й на таке:

Що про інцидент із рибалками було відомо раніше: дивіться відео

Повний текст допису Антона Кориневича у фейсбуці:

Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні.

За отриманою інформацією, у катера заглох двигун і він дрейфував у морі. Рибалки знаходяться в лікарні.

Катер представниками прикордонних сил ФСБ Росії не затримувався, підходів інших плавзасобів до нього не було.