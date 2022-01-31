На щастя, 30 січня цю інформацію спростували. Причому самі рибалки, які, як виявилося, перебувають у Херсоні.
Також цікаво Ірландські рибалки перемогли Росію: Кремль переносить свої військові навчання
Знайшлися рибалки, нібито затримані російськими прикордонниками
Українські рибалки зникли в Азовському морі – ось такого змісту новина зявилася 28 січня. Ба більше, мовилося про те, що їх начебто незаконно затримали російські прикордонники.
А проте 30 січня постійний представник президента України в республіці Крим (на жаль, поки окупованій Росією) Антон Кориневич повідомив, що рибалок знайшли.
- Як виявилося, їх ніхто не затримував, але неприємність таки трапилася: попередньо, у катера заглох двигун, і люди якийсь час просто дрейфували у морі.
- Далі родичам рибалок переказали знайомі з Криму, що тих начебто прибило до берега поблизу Щолкіного, і там їх затримали росіяни.
"Ця інформація офіційно не підтверджувалася", – прокоментував Кориневич. За його словами, зараз чоловіки (Руслан Романюта й Іван Герасименко) перебувають у лікарні на Херсонщині.
Але хто та як їх насправді знайшов – так і невідомо.
Зверніть увагу й на таке:
- Без ліків та у карцері: українця Марченка етапували у Забайкалля.
- Пройшов катівні, та не зраджує принципам: окупанти 6 років утримують Богдана Ковальчука.
Що про інцидент із рибалками було відомо раніше: дивіться відео
Повний текст допису Антона Кориневича у фейсбуці:
Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні.
За отриманою інформацією, у катера заглох двигун і він дрейфував у морі. Рибалки знаходяться в лікарні.
Катер представниками прикордонних сил ФСБ Росії не затримувався, підходів інших плавзасобів до нього не було.