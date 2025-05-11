Пили дождевую воду и ловили рыбу: спасли рыбаков, которые почти 2 месяца дрейфовали в море

В Эквадоре судно обнаружило пятерых рыбаков, которые провели в море более 50 дней. Мужчины жили со сломанным генератором, без средств связи и навигации.

В субботу, 10 мая, мужчины прибыли в порт на Галапагосских островах после того, как их спасло судно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о рыбаках, которые дрейфовали в море

Трое перуанцев и двое колумбийцев пропали без вести еще в середине марта. Их нашло эквадорское судно, по имени Aldo 7 мая. Мужчины 55 дней провели в море.

Рыбаки почти 2 месяца дрейфовали в море / Фото ВМС Эквадора

В Военно-морских силах Эквадора сообщали, что через два дня после выхода из бухты Пукусана, что к югу от столицы Перу, рыбаки заявили о поломке генератора. Из-за этого перестали работать средства связи и навигации.

Чтобы выжить, они вынимали ржавую воду из мотора, а когда мимо проплывала рыба, ловили ее и слегка проваривали. Также пили дождевую и морскую воду,

– объяснила капитанка фрегата ВМС Эквадора Мария Фарес агентству Associated Press.

Поврежденное судно Mi Juanita / Фото ВМС Эквадора

В ВМС отметили, что сейчас мужчины находятся в стабильном состоянии. Происходит координация их возвращения в родные страны с привлечением местных и иностранных органов власти.

Среди спасенных членов экипажа:

Владимир Гонсалес, 32 года;

Хосе Альбинес, 52 года;

Жозе Габриэль Альбинес, 31 год;

Джонни Гарсия (возраст не указан);

Хорхе Угарте, 40 лет.

Лодка, в которой они находились, не выдержала перетягивания буксира и утонула. На помощь также пришла лодка береговой охраны Эквадора. Рыбаков доставили на морскую базу Сан-Кристобаль.

К слову, этого года в Тихом океане спасли рыбака, потерявшегося и дрейфовал 95 дней. Шторм и непогода сбили мужчину с курса, поэтому лодка путешественника дрейфовала в океане.