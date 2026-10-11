Основатель "Рыбаря" Звинчук вернулся в Россию после депортации из Черногории

Основатель российского пропагандистского ресурса "Рыбарь" вернулся в Москву после задержания и депортации из Черногории. Вместе с ним вернули его жену и нескольких коллег, которые пытались снимать антиевропейские видео на Балканах.

Как сообщает ASTRA, Михаил Звинчук прилетел в российскую столицу из Белграда в ночь на 11 октября.

Депортация Звинчука и что ей предшествовало

По словам самого основателя телеграм-канала, их освобождению способствовали российские дипломаты и государственные структуры. При этом изъятое во время обысков оборудование им так и не вернули.

Напомним, черногорские правоохранители задержали Звинчука, его жену Валерию и еще трех человек 9 октября. Власти страны официально признали эту группу угрозой национальной безопасности и обязали их покинуть территорию государства. У россиян конфисковали телефоны, камеры, дроны и другую цифровую аппаратуру, а в итоге отпустили.

Боснийское расследовательское издание Detector выяснило, что Звинчук прибыл на Балканы из Германии, хотя находится в санкционном списке Евросоюза. В Черногории он снимал видеоролик о якобы проблемах страны, связанных с евроинтеграцией. Кроме того, россиянин успел высказаться о местных пограничниках, когда те не проверили его по базам данных при въезде.

Реакция властей

Известно, что черногорские спецслужбы следили за этой группой в течение нескольких дней с момента их прибытия. Премьер-министр страны Милойко Спаич тогда подчеркнул, что гибридные операции не смогут помешать европейской интеграции государства.

Европейские структуры обвиняют ресурс "Рыбарь" в проведении гибридных операций и распространении дезинформации. Сам Звинчук находится под санкциями Великобритании и ЕС, а в США за информацию о нем предлагают вознаграждение до 10 миллионов долларов.