Рыцари Зимнего Похода уничтожили российский "Орлан-10"

Россияне терпят значительные потери в живой силе и технике. Бойцам бригады имени Рыцарей Зимнего Похода 13 апреля удалось уничтожить очередной беспилотник оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде. На официальной странице в фейсбуке обнародовали фото сбитого БПЛА врага.

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Одна из наиболее ненавистных российских "птичек" уничтожена военными нашей бригады. Оккупанты, чем больше вы будете завозить своего хлама, тем больше трофеев будет в наших коллекциях,

– написали в 28 ОМБр.

Уничтоженный "Орлан-10" / Фото 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Уничтоженный "Орлан-10" / Фото 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Напомним, что недавно в сети появился видеообзор "аналоговнетного" беспилотника россиян, который удалось посадить украинским военным. Разработка производства России, в частности, состоит из приклеенной камеры Canon и пластиковой бутылки.

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