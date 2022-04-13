Про це повідомили у 28 окремій механізованій бригаді. На офіційній сторінці у фейсбуці оприлюднили фото збитого БПЛА ворога.

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Одна з найбільш ненависних російських "пташок" знищена військовими нашої бригади. Окупанти, чим більше ви будете завозити свій мотлох, тим більше трофеїв буде у наших колекціях,

– написали у 28 ОМБр.

Знищений "Орлан-10" / Фото 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Знищений "Орлан-10" / Фото 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Нагадаємо, що нещодавно у мережі з'явився відеоогляд "аналоговнетного" безпілотника росіян, який вдалось посадити українським військовим. Розробка виробництва Росії, зокрема, складається з приліпленої камери Canon і пластикової пляшки.

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