Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он отметил, что Дональд Трамп не будет делать подобных заявлений безосновательно, а он анонсировал встречу в Эр-Рияде 25 февраля.

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"И мне кажется, что эта встреча происходит. Отсутствие подробной информации свидетельствует о том, что переговоры проходят в закрытом режиме, с минимальной утечкой информации. Путин реально чувствует давление Трампа и идет на уступки. Это подтверждает его заявление о готовности сократить расходы на оборону на 50%," – отметил Валерий Клочок.

Предложения Кремля

Также он добавил, что эта информация появилась после того, как Путин общался с Си Цзиньпином, который также должен посетить США.

"Путин заявляет, что он не просто готов сократить расходы, но и передать США контроль над полезными ископаемыми на оккупированных им территориях Украины. Он говорит, что можно запускать совместные проекты. В частности поставлять алюминий в США," – сказал Клочок.

Также он отметил, что Великобритания и США в 2024 году в 2024 году ввели санкции против России на поставки металлов, которые вступят в силу в 2026 году. Российская экономика уже начинает чувствовать их последствия. Поэтому Путин предлагает Трампу поставлять в США почти 650 миллионов тонн алюминия, чтобы стабилизировать рынок.

И полезные ископаемые готовы передать, и алюминий, и договор готовы подписать, и армию сокращать согласны. Но что произошло? Почему такая спешка? Почему такие заявления звучат в адрес США? Очевидно, что Трамп давит на Путина,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Клочок отметил, что радикальная позиция Трампа может иметь серьезные последствия, но одновременно создает возможности для решения многих глобальных проблем.

Какие козыри имеет Трамп

Трамп имеет много рычагов влияния, и его главный козырь – финансовая стабильность России. Если санкции, введены Джо Байденом в нефтяной сфере и усилены Великобританией, не будут отменены, Путину будет чрезвычайно сложно найти 140 миллиардов долларов на финансирование оборонного комплекса в 2025 году.

Но есть не только военные расходы, но и социальные. Так, их сокращают, но обратите внимание: Путин одновременно обещает увеличить финансирование поддержки семей и молодежного ипотечного кредитования. А где брать деньги, если их нет,

– спрашивает Валерий Клочок.

Клочок убежден, что переговоры продолжаются и на этот раз к ним будет привлечена и Украина. В частности, Марко Рубио заявил, что второй раунд переговоров будет касаться условий, при которых Россия готова прекратить горячую фазу войны, но без участия Украины этого не произойдет. Он также отметил, что Трамп демонстрирует пренебрежительное отношение к Путину.

Валерий Клочок подытожил, что Трамп ищет полной нейтральности и быстрых договоренностей, которые могут оказаться болезненными для Украины.