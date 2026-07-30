Об этом сообщает Суспильне, которое пообщалось с владельцами двух лавок.

Каковы последствия атаки на рынок?

Одна из предпринимательниц, потерявших свое имущество – Светлана. Она рассказала, что работала на рынке более 20 лет. В двух магазинах она продавала посуду, винтажные сумки, украшения и серебро.

По словам женщины, пожар, вызванный атакой, уничтожил товар, в частности около 500 винтажных сумок, фарфор, стеклянную посуду, антикварные вещи и украшения.

Теперь ничего не осталось, и что делать дальше – не знаем. Ни средств, ни товара нет. Но главное, что мы живы и здоровы,

– сказала Светлана.

Российская атака на рынок "Почайна" / Фото Суспильне, Виктории Пухальской

В соседнем, также разрушенном павильоне предприниматель Николай продавал старинные вещи, украинскую бытовую посуду, глиняные кувшины, старинные иконы, горшки, коромысла и другие предметы. Работал он здесь с самого дня открытия рынка.

Он также лишился помещения и почти всего товара. По словам мужчины, даже прочные металлические стеллажи не выдержали пожара.

Завтра будет такой же товар, даже лучше. У меня еще есть место на другой стороне рынка. Конкуренты сейчас будут работать, а потом мы их догоним,

– рассказал мужчина.

СМИ отмечают, что рынок "Почайна" (ранее "Петровка") считается одним из крупнейших книжных рынков Украины. Помимо книжного базара, здесь также работали вещный и хозяйственный секторы.

По предварительным данным ГСЧС, в результате атаки на столицу один человек погиб и двое пострадали. В Оболонском районе локализовали пожар в торговых павильонах площадью около 100 квадратных метров.

К слову, в результате обстрела также было повреждено витражное остекление подземного перехода станции метро "Почайна". Последствия атаки устранены, а станция, как и все остальные, работает по расписанию.