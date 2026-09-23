Издание "РБК-Украина" показало, как сейчас выглядит "Шайба".

Как выглядит "Шайба" после атаки

Спасателям уже удалось потушить огонь.

От здания фактически остался лишь выгоревший каркас.

Как выглядит "Шайба": смотрите видео

Как выглядит "Шайба": смотрите видео

Как выглядит "Шайба": смотрите видео

Уничтоженный объект является памятником киевского модернизма XX века. Он был построен в 1973 году по проекту архитекторов-модернистов Аллы Анищенко и Натальи Чмутиной.

Свое название рынок получил из-за характерной округлой конструкции здания.

В здании в разные годы размещались не только рынок, но и магазин "Океан", Киевская универсальная биржа, супермаркет "Велика кишеня".

Он прекратил работу в 2021 году, после чего Киевсовет разрешил снести рынок и передал участок под строительство многофункционального комплекса "Железнодорожный".

Активисты неоднократно выступали за присвоение зданию статуса памятника архитектуры, поскольку его планировали снести.

Кстати, в 2022 году в этом помещении также снимали клип на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra.

Напомним, что Россия с самого утра терроризировала Киев. К сожалению, погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 36 человек.