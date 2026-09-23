Россия разрушила культовый рынок "Шайба" в Киеве: как он выглядит после атаки
23 сентября в ходе массированной атаки на Киев Россия обстреляла бывший Железнодорожный рынок, известный под названием "Шайба". Здание было уничтожено огнем.
Издание "РБК-Украина" показало, как сейчас выглядит "Шайба".
Как выглядит "Шайба" после атаки
Спасателям уже удалось потушить огонь.
От здания фактически остался лишь выгоревший каркас.
Как выглядит "Шайба": смотрите видео
Как выглядит "Шайба": смотрите видео
Как выглядит "Шайба": смотрите видео
Уничтоженный объект является памятником киевского модернизма XX века. Он был построен в 1973 году по проекту архитекторов-модернистов Аллы Анищенко и Натальи Чмутиной.
Свое название рынок получил из-за характерной округлой конструкции здания.
В здании в разные годы размещались не только рынок, но и магазин "Океан", Киевская универсальная биржа, супермаркет "Велика кишеня".
Он прекратил работу в 2021 году, после чего Киевсовет разрешил снести рынок и передал участок под строительство многофункционального комплекса "Железнодорожный".
Активисты неоднократно выступали за присвоение зданию статуса памятника архитектуры, поскольку его планировали снести.
Кстати, в 2022 году в этом помещении также снимали клип на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra.
Напомним, что Россия с самого утра терроризировала Киев. К сожалению, погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 36 человек.