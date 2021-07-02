Стоит ли продавать украинскую землю иностранцам: опрос

В Украине недавно открыли рынок земли, однако он пока действует с ограничениями. Одно из важнейших касается того, что иностранцы пока не могут приобрести украинскую землю.

Вопрос является достаточно противоречивым и часто вызывает горячие дискуссии. Предлагаем вам присоединиться к опросу 24 канала и высказать о рынке земли свое мнение.

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Стоит ли отрывать рынок земли в Украине для иностранцев

Иностранцы пока не могут покупать землю в Украине. Власти пообещали, что его не будут открывать для иностранцев без проведения референдума. То есть решать судьбу будут сами украинцы своими голосами.

Добавим, что, несмотря на результаты референдума, иностранцы не смогут покупать землю в 50-километровой зоне от границы Украины.

Рынок земли для иностранцев: стоит ли открывать

Рынок земли: что нужно знать

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Такой мораторий действовал только в нескольких государствах, в частности в Конго, Венесуэле, Кубе, Таджикистане, Северной Корее.

Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.

Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.



Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала