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Чи варто відривати ринок землі в Україні для іноземців
Іноземці наразі не можуть купувати землю в Україні. Влада пообіцяла, що його не відкриватимуть для неукраїнців без проведення референдуму. Тобто вирішувати долю будуть самі українці своїми голосами.
Додамо, що попри результати референдуму, іноземці не зможуть купувати землю в 50-кілометровій зоні від державного кордону України.
Ринок землі для іноземців: чи варто відкривати
Ринок землі: що потрібно знати
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Такий мораторій діяв лише у декількох державах, зокрема у Конго, Венесуелі, Кубі, Таджикистані, Північній Кореї.
- Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
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