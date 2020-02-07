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      Рада приостановила рассмотрение законопроекта о рынке земли

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      Рынок земли Рада продолжит рассматривать 18 февраля / 24 канал

      Верховная Рада 7 февраля приостановила рассмотрение во втором чтении законопроекта об открытии рынка земли на пленарном заседании. Нардепы приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня.

      На сегодня к законопроекту о рынке земли №2178-10 рассмотрено всего 216 поправок из 4 тысяч 18, поступивших во время подготовки документа ко второму чтению.

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      Рада продолжит работу над законопроектом о рынке земли на следующей пленарной неделе 18 – 21 февраля.

      Согласно календарному плану Рады, 10 – 14 февраля нардепы будут работать в комитетах и ​​комиссиях.

      Заметим, что процесс рассмотрения законопроекта о рынке земли так затягивается из-за действий нардепов от "Оппозиционного платформы – За жизнь", "Батькивщины", в частности лидера политсилы Юлии Тимошенко и других меньших фракций. Именно они накануне блокировали президиум и трибуну парламента, чтобы помешать рассмотрению законопроекта. И именно депутаты от этих политсил навносили в документ более 4 тысяч поправок для затягивания его рассмотрения.

      Какие главные правки внесли в законопроект о рынке земли

      • Иностранные граждане смогут покупать землю только после проведения референдума по этому вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии было 200 тысяч гектаров.
      • Банки также смогут владеть землей, но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме. Покупатель должен будет иметь документы, подтверждающие происхождение денег.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

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      Кто сможет покупать землю:

      • государство;
      • территориальные общины;
      • граждане Украины;
      • юридические лица, учредителями которых являются только украинцы;
      • иностранцы, только после принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме.

      Кто не сможет покупать землю:

      • юридические лица, акционерами или конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора или оккупанта;
      • лица, которые принадлежат или принадлежали к террористическим организациям;
      • юридические лица, акционером или конечным бенефициаром которых является иностранное государство;
      • юридические лица, у которых невозможно установить конечного выгодоприобретателя;
      • юридические лица, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
      • физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции, а также лица, связанные с ними;
      • юридические лица, принадлежащие юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

      Заметим, что в первой версии законопроекта прописали запрет покупки земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означало, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Пока неизвестно, убрали ли эту правку из новой версии законопроекта.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Мораторий на продажу земли Рынок земли
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