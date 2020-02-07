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      Рада призупинила розгляд законопроєкту про ринок землі

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      Ринок землі Рада продовжить розглядати 18 лютого / 24 канал

      Верховна Рада 7 лютого призупинила розгляд у другому читанні законопроєкту про відкриття ринку землі на пленарному засіданні. Нардепи приступили до розгляду інших питань порядку денного.

      На сьогодні до законопроєкту про ринок землі №2178-10 розглянуто всього 216 поправок із 4 тисяч 18, які надійшли під час підготовки документа до другого читання.

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      Рада продовжить роботу над законопроєктом про ринок землі наступного пленарного тижня 18 – 21 лютого.

      Згідно з календарним планом Ради, 10 – 14 лютого нардепи працюватимуть у комітетах і комісіях.

      Зауважимо, що процес розгляду законопроєкту про ринок землі так затягується через дії нардепів від "Опозиційної платформи – За життя", "Батьківщини", зокрема лідерки політсили Юлії Тимошенко, та інших менших фракцій. Саме вони напередодні блокували президію і трибуну парламенту, щоб завадити розгляду законопроєкту. І саме депутати від цих політсил навносили до документа понад 4 тисячі правок для затягування його розгляду.

      Які головні правки внесли до законопроєкту про ринок землі

      • Іноземні громадяни зможуть купувати землю тільки після проведення референдуму щодо цього питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії було 200 тисяч гектарів.
      • Банки також зможуть володіти землею, але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі. Покупець повинен буде мати документи, які підтверджують походження грошей.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

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      Хто зможе купувати землю:

      • держава;
      • територіальні громади;
      • громадяни України;
      • юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;
      • іноземці тільки після ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі.

      Хто не зможе купувати землю:

      • юридичні особи, акціонерами чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора чи окупанта;
      • особи, що належать чи належали до терористичних організацій;
      • юридичні особи, акціонером чи кінцевим бенефіціаром яких є іноземна держава;
      • юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого вигодонабувача;
      • юридичні особи, бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах;
      • фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано санкції, а також особи, пов’язані з ними;
      • юридичні особи, які належать юридичним та фізичним особам, зареєстрованим в державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

      Зауважимо, що у першій версії законопроєкту прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означало, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Наразі невідомо, чи цю правку прибрали з нової версії законопроєкту.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ринок землі Мораторій на продаж землі Законодавство
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