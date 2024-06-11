Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в сводке для 24 Канала отметил, что вброс о "захвате" кадыровцами Рыжевки был сделан за несколько дней до Саммита мира.
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Для чего Кадыров заявил о "захвате" Рыжевки
Черник заявил, что целью провокации российских оккупантов в приграничном населенном пункте Рыжевка Сумской области является попытка оттянуть наши силы и средства, посеять панику среди местного населения.
Также важным элементом этого действа является пропаганда. Ведь, объяснил он, оккупанты условно подняли флаг над одним селом, а подали это так, будто бы проведена едва ли не Берлинская операция.
Он отметил, что уже вскоре в Швейцарии состоится эпохальное событие – украинский Саммит мира. Путин показывает Глобальному Югу, что он что-то может, поскольку там у него еще есть союзники.
Однако не думаю, что эта операция будет масштабирована хотя бы до того, что произошло на Харьковщине,
– сказал Черник.
Какие силы есть у России в приграничье
Военный эксперт отметил, что до наступления на Харьковщине напротив каждой нашей области россияне держали не более 17 – 20 тысяч личного состава.
А вся группировка "Север", по его словам, насчитывает около 53 тысяч личного состава, до 400 танков, до 1000 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также до 1500 бронированных машин.
По мнению Черника, для россиян будет хорошо, если они смогут быстро нарастить несколько батальонных тактических групп и выйти хотя бы на механизированную бригаду. Одних только кадыровцев критически мало для более масштабной операции.
Какие еще темы анализировал Черник
- Российские оккупанты перебрасывают войска с Херсонщины на Харьковщину. Черник объяснил, что Путин как огня боится восстания снизу, поэтому не решается усиливать мобилизацию. Из-за этого противник забирает силы с Херсонского направления, что является для нас очень неплохой новостью.
- Настоящим ударом по престижу России является поражение истребителя Су-57. Ведь, как заметил полковник запаса ВСУ, они очень распиарили эту машину. Она очень дорогая, поэтому довольно ценная. К тому же в целом таких самолетов есть только 11 штук.
- Уничтожение российского самолета А-50 в январе 2024 года с помощью ЗРК Patriot демонстрирует очень высокоинтеллектуальное мастерство украинских воинов. Ведь, по словам Черника, сама пусковая установка этого ЗРК довольно тяжелая, а двигаться по почве может не более 60 километров в час. Чтобы прицелиться – машина должна остановиться, упереться в землю, поднять контейнер, осуществить пуски, свернуться и скрыться.