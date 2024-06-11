Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник у зведенні для 24 Каналу зауважив, що вкид про "захоплення" кадирівцями Рижівки був зроблений за декілька днів до Саміту миру.

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Для чого Кадиров заявив про "захоплення" Рижівки

Черник заявив, що метою провокації російських окупантів у прикордонному населеному пункті Рижівка Сумської області є спроба відтягнути наші сили й засоби, посіяти паніку серед місцевого населення.

Також важливим елементом цього дійства є пропаганда. Адже, пояснив він, окупанти умовно підняли прапор над одним селом, а подали це так, начебто відбулася мало не Берлінська операція.

Він зауважив, що вже невдовзі у Швейцарії відбудеться епохальна подія – український Саміт миру. Путін показує Глобальному Півдню, що він щось може, оскільки там у нього ще є союзники.

Однак не думаю, що ця операція буде масштабована хоча б до того, що відбулося на Харківщині,

– сказав Черник.

Які сили має Росія у прикордонні

Військовий експерт зауважив, що до наступу на Харківщині навпроти кожної нашої області росіяни тримали не більш як 17 – 20 тисяч особового складу.

А все угруповання "Сєвєр", за його словами, налічує близько 53 тисячі особового складу, до 400 танків, до 1000 одиниць ствольної та реактивної артилерії, а також до 1500 броньованих машин.

На думку Черника, для росіян буде добре, якщо вони зможуть швидко наростити декілька батальйонних тактичних груп і вийти хоча б на механізовану бригаду. Лише кадирівців критично мало для масштабнішої операції.

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