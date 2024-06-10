Рижівка розташована на лівому березі річки Сейм та межує з російським кордоном. Останній перепис населення говорить, що у селі жило 857 осіб.

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Історія та сьогодення унікального українського села

Рижівка Білопільського району знаходиться на самому кордоні з Росією. Один з найвідоміших фактів про село, за яким про нього усі знають – це те, що кордон в селі проходить через одну з хат. Місцеві жителі жартують, що люди у будинку вечеряють на кухні в Україні, а ночують вже в спальні у Росії. Сусідня хата – то вже в Тьоткіне, Курської області.

Так вийшло через те, що за СРСР спільну з російським селом вулицю, яка належала Україні поділили навпіл і назвали вулицею Дружби. Цілком вкладається у поняття росіян про "дружбу": з окупацією української території і "примусом до дружби".

Перша письмова згадка про село зустрічається у 1719 році. У цьому році йому виповнюється 305 років. У ХІХ столітті село, як і більша частина України, входило до складу Російської імперії. За даними 1862 року у селі, яке тоді розташовувалося в Путивльському повіті Курської губернії, мешкало 537 осіб. В 1880 році у селі мешкала 501 особа.

Рижівка славиться своїм храмом Святого Миколи Чудотворця. Його збудували в першій половині 18 століття, у 1893 році при місцевому храмі почала діяти дворічна церковнопарафіяльна школа. Ще до середини 70-х років ХХ століття у церкві йшла служба. А в 1975 році храм знищили комуністи. Нині на його місці є храм, але він вже не має жодного відношення до старого.

Храм Святого Миколи Чудотворця / Фото Україна Інкогніта

Події навколо села в останні дні