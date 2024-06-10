На щастя, ситуація на Сумщині контрольована. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що так росіяни "намагалися промацати оборону" кордону.

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Загроза на Сумщині залишається

Активних бойових дій на Сумщині наразі немає.

Станом на зараз - це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно,

– написав Коваленко.

Чому Рижівка – "супутник" російського міста

Село Рижівка розташоване близько до кордону з Росією – усього за 2 кілометри від Курської області. Межує воно із російським Тьоткіно.



Рижівка навіть має спільну вулицю Дружби із цим містом. Її частину віддали за радянських часів Росії.



Наразі село розташовне у сірій зоні, туди регулярно заходять російські ДРГ. Там не залишилося ні людей, ні благ цивілізації.

За словами Коваленка, Сили оборони продовжують контролювати ситуацію та завдавати росіянам вогневого ураження.

Він також запевнив, що сценарію, який був на Харківщині у травні, військові не спостерігають.

"Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 8:00 (10 червня – 24 Канал) не варто", – сказав керівник ЦПД.



Втім, він наголосив, що загроза дій російської області на прикордонні Сумщини залишається.

Президент Зеленський заявив, що українські сили повністю контролюють ситуацію на Сумщині. Туди продовжують проникати російські диверсійні групи, але ЗСУ їх знищують і продовжуватимуть це робити.

Зеленський також додав, що у Рижівці на ранок російський триколор знищено, російських військ там немає. Своєю черговою брехнею росіяни спробували реалізувати там операцію пропагандистського характеру.

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